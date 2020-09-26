Купертино, США, 26 сентября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Международные права на фильм режиссёров Энтони и Джо Руссо «Черри» выкупила компания Apple Original Films. Об этом 26 сентября сообщает издание Deadline.

Free-Photos Компания Apple

Журналисты отмечают, что стоимость сделки на фильм от создателей «Мситителей 4: Финал» составила $40 млн. Благодаря этому премьера ленты состоится на сервисе потокового вещания Apple TV +.

Создание картины уже подошло к концу, и авторы произведения надеются, что их творение будет участвовать в кинопремии «Оскар». Главную роль в фильме исполнил Том Холланд, который получил свою известность благодаря съемкам в фильме «Человек-паук: Возвращение домой».

Напомним, фильм «Черри» является киноадаптацией бестселлера писателя Нико Уолкера. Сюжет повествует о молодом человеке, который отправился Ирак в качестве военного медика. После возвращения персонаж подсаживается на наркотики и решает заняться криминалом.