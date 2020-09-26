Аксайский район, Ростовская область, 26 сентября, 2020, 16:23 — ИА Регнум. В Аксайском районе Ростовской области вспыхнул крупный природный пожар. Под угрозой находятся несколько населённых пунктов, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 26 сентября.

ГУ МЧС России по Ростовской области Ветер раздул крупный природный пожар в Ростовской области

Сообщение о возгорании неподалёку от хутора Верхнеподпольный в экстренные службы поступило примерно в 11:35 мск. К моменту прибытия первых пожарных расчётов происходило горение на трёх участках общей площадью 2400 кв. метров.

Из-за сильного ветра, порывы которого достигают 16 метров в секунду, существует угроза распространения огня на хутора Рыбацкий и Махин, а также станицу Ольгинская. Пожару присвоен третий ранг сложности. К месту происшествия стянуты более 80 человек и 24 единицы спецтехники.