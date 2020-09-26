Москва, 26 сентября, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Спрос на медицинские маски в России 25 сентября вырос на 126%, а в Москве и Московской области — сразу на 300%. Об этом свидетельствуют данные ретейлеров.

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Специалисты напрямую связывают резкий рост спроса на медицинские маски с ухудшением ситуации с коронавирусом. Власти уже призывают граждан тщательно соблюдать действующие ограничительные меры, в частности ношение масок и перчаток в общественных местах.

Напомним, что в Москве Роспотребнадзор начал проводить рейды по магазинам на предмет соблюдения в них масочного режима. Десятки магазинов были закрыты из-за того, что посетители в них не всегда соблюдали масочный режим.

В последние дни в России наблюдается некоторый рост числа выявленных зараженных коронавирусом в сутки. В Москве и Подмосковье власти рекомендовали гражданам старше 65 лет оставаться дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Брянской области накануне был открыт крупнейший в России завод по производству медицинских масок. Его мощность — 2 млн масок в сутки. Всего в России производится порядка 9 млн масок в сутки, при этом мощностей хватит, чтобы производить 18 млн масок в сутки.