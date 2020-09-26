Калуга, 26 сентября, 2020, 16:04 — ИА Регнум. В центре Калуги, во дворе городского Музея ремесла, архитектуры и быта, установили скульптуру медика, борющегося с COVID-19. Об этом 26 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации группы Музея ремесла, архитектуры и быта города Калуги в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот страницы Музея ремесла, архитектуры и быта города Калуги в «ВКонтакте»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

Автор скульптуры руководитель калужской школы народных промыслов «Глиняная игрушка» Александр Лондарев изобразил врача в белом халате, желтых перчатках и черной маской на плече, который в «красной зоне» спасает жизнь больным с коронавирусной инфекцией.

Аналогичные проекты, посвящённые медицинским работникам, которые ценою своих жизней борются с коронавирусом, разрабатываются в Волгограде, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и других российских городах.