Красногорск, 26 сентября, 2020, 15:38 — ИА Регнум. Власти Московской области рекомендуют жителям региона старше 65 лет оставаться дома в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Соответствующее постановление подписал сегодня, 26 сентября, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди в парке

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В постановлении Воробьева сказано, что гражданам в возрасте старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, рекомендуется не покидать их место жительства или пребывания, в том числе жилые и садовые дома. При этом граждане могут обращаться за медицинской помощью, передвигаться к месту приобретения товаров, на работу, с целью выгула домашних животных.

Воробьев также просит работодателей, по возможности, переводить сотрудников на удаленную работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с аналогичной рекомендацией выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Московском регионе власти пока не собираются штрафовать граждан за несоблюдение самоизоляции.