Белград, 27 сентября, 2020, 08:34 — ИА Регнум. 26 сентября, согласно раскрытой секретной документации, в пресс-службе Агенства информационной безопасности Сербии заявили, что группировка ваххабитов из Боснии и Герцеговины планировала совершить покушение на президентов Республики Сербской и Сербии Милорада Додика и Александра Вучича, а также министра обороны Сербии Александра Вулина. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Сербии Александр Вучич

В Агенстве информационной безопасности Сербии также указали, что «группировка ваххабитов, предоставляющая собой типичное военизированное образование, планировала совершить покушение на президента Сербии Александра Вучича» в конце 2017 года.

Эта группировка под названием «Смерть из Сараево», состоящая из пяти человек и возглавляемая неким Энвером Хабибовичем, провела встречу, на которой было предложено совершить покушение на президентов Р. Сербской и Сербии, а также министра обороны Сербии 9 января 2018 года в Баня-Луке во время празднования Дня Республики Сербской.

Группа планировала совершить убийство путем выстрела из ракетной пусковой установки на вертолете. К счастью, этот план не был реализован.