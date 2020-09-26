Ворсино, Калужская область, 26 сентября, 2020, 15:05 — ИА Регнум. Вопросы эффективности действующих бюджетных и налоговых мер поддержки экономики, в том числе на примере Калужской области, стали предметом изучения на выездном заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, которое состоялось на территории особой экономической зоны производственно-промышленного типа «Калуга». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Выездное заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на территории особой экономической зоны «Калуга».

На встрече, в частности, шла речь о привлечении бюджетных средств и применении мер налогового стимулирования в целях повышения инвестиционной привлекательности регионов. Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв отметил, что реализация мер государственной поддержки в период пандемии обеспечила социальную защиту граждан, бизнеса, а также сохранила стабильность финансовой системы. По распоряжению президента России региональным бюджетам была оказана многомиллионная финансовая помощь. Сенатор подчеркнул, что субъекты Федерации должны не только восстановить доходы граждан, но и продолжить достижение национальных целей развития России. Первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Андрей Иванов обратил внимание на успехи Калужской области в развитии экономики: «Мы являемся свидетелями рукотворного калужского чуда. Это яркий пример того, что инвестиционная политика, проводимая в регионе, дала свои результаты, которые измеряются в рабочих местах, в благосостоянии жителей и сбалансированности бюджета». Замминистра подчеркнул, что проекты, которые сейчас реализуются на федеральном уровне, во многом методологически родились в Калужской области. Меры поддержки должны быть в первую очередь сосредоточены на проектах с максимальным коэффициентом привлечения частных инвестиций. Принятие необходимых для этого актов правительства ожидается в ближайшее время. «При этом необходимо, чтобы каждый глава региона и муниципалитета имел перечень инвестиционных проектов на своей территории, работал над созданием для них необходимых условий и находился в постоянном диалоге с инвесторами, как, например, в Калужской области», — сказал Андрей Иванов. Губернатор Калужской области Владислав Шапша напомнил, что региональные инициативы по компенсации затрат на создание инфраструктуры особых экономических зон учтены в российском законодательстве. По его словам, из федерального бюджета вернулось около четырех млрд рублей. Это стимул для дальнейшей работы. В непростых условиях 2020 года прирост инвестиций составил 18%, до 2024 года планируется привлечь еще 400 млрд рублей в экономику области. К тому же сохранение налоговых льгот для всех инвесторов могло бы активизировать эту работу, и новые инвестиции создадут дополнительные возможности для калужан. Участники совещания также внесли ряд предложений, в том числе по развитию моногородов, и обсудили вопросы, касающиеся развития дорожной и транспортной инфраструктуры, налогообложения, межбюджетных отношений и межведомственного взаимодействия.

В работе выездного заседания комитета Совфеда приняли участие представители руководства федеральных и региональных министерств и ведомств, деловых кругов и экспертного сообщества. Его участники посетили ряд предприятий региона. В частности, они познакомились с работой ООО «Архбум Тиссью групп», ООО «НЛМК-Калуга», АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».