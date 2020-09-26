Тюмень, 26 сентября, 2020, 14:42 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 26 сентября.

admtyumen.ru Лабораторные исследования на коронавирус

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 70 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 26 сентября зарегистрировано 9211 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7544 человека, 36 пациентов с COVID-19 скончались.