Москва, 26 сентября, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Решение о возвращении гостевых квот на матчи Российского футбольного союза (РФС), которые составят до 5% от билетной программы, одобрило бюро исполнительного комитета организации. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба РФС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Футбольный болельщик

«В период действия настоящего регламента клуб-гость имеет право на приобретение входных билетов для своих болельщиков в количестве до 5% от реализуемой на матч билетной программы», — говорится в сообщении по итогам заседания бюро исполкома РФС.

В то же время исполкомом установлены гостевые квоты на билеты в Олимп-Первенстве ФНЛ (5%), Олимп-ПФЛ (10%), Бетсити-Кубке России (10%) и женской Суперлиге (10%) на сезон-2020/21.

Также теперь разрешается размещение зрителей на трибунах при соблюдении социальной дистанции — не менее 1,5 метра, кроме членов одной семьи, однако допустимое количество зрителей на трибунах стадиона будет определяться с учетом требований соответствующих органов государственной власти РФ.

Кроме того, на матчах разрешено использование средств для поддержки гостевой команды.

Отметим, с начала нынешнего сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции на матчах Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) и Бетсити — Кубка России квота для болельщиков гостевых команд не выделялась.