Киев, 26 сентября, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал сегодня, 26 сентября на своей странице в социальной сети Facebook видеозапись крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины в Харьковской области.

Ministry of Defense of Ukraine Самолет Ан-26 ВВС Украины

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

По словам Геращенко, видеокамера, установленная на одном из высотных зданий города Чугуева, где упал самолет, запечатлела сам момент падения и взрыва воздушного судна.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/videos/pcb.3337808886305935/3337807929639364/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военно-транспортный самолет Ан-26 ВВС Украины совершал тренировочный полет. На его борту находились 20 курсантов и семеро членов экипажа. 25 человек погибли на месте крушения. Двое курсантов успели выпрыгнуть из самолета до удара о землю. Позднее один из них скончался в больнице.