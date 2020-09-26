Манила, 26 сентября, 2020, 15:06 — ИА Регнум. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, являющийся чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг, действительно проводит переговоры с ирландский бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором, который является экс-чемпионом промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в двух весовых категориях, о поединке по правилам бокса. Об этом 25 сентября рассказал помощник Пакьяо Джейк Джонсон, его слова приводит телеканал ESPN.

Boxing AIBA Мэнни Пакьяо

«Ради всех филиппинских жертв коронавируса Пакьяо в следующем поединке будет боксировать с Макгрегором в следующем году», — заявил Джонсон.

Также он добавил, что большая часть от дохода за данный поединок пойдет в пользу наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ирландский боец ММА Конор Макгрегор сообщил на своей странице в соцсети Twitter, что проведет бой с представителем Филиппин, боксером Мэнни Пакьяо.