Калуга, 26 сентября, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Ситуация с внезапной вспышкой оспы овец в Калужской области находится в центре внимания ветеринаров и аграриев, об этом заявил на заседании противоэпизоотической комиссии, состоявшейся в режиме видеоконференцсвязи, региональный министр сельского хозяйства Леонид Громов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отраслевом ведомстве.

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О мерах по ликвидации очага оспы овец и коз, выявленного в одном из личных подсобных хозяйств, доложил председатель комитета ветеринарии при областном правительстве области Сергей Соколовский. Участники встречи отметили, что случаи данного заболевания выявлены на территории области впервые. В ходе предварительного расследования было установлено, что отара овец была незаконно ввезена, а с животными не проводились профилактические ветеринарные мероприятия. В настоящее время принимаются меры по локализации инфекции и недопущению дальнейшего распространения заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в деревне Кирилово Малоярославецкого района на территории личного подсобного хозяйства зафиксирован очаг оспы овец среди поголовья мелкого рогатого скота. Всего в хозяйстве насчитывается 245 голов овец, пало пять, пришлось умертвить одну овцу. По внешним признакам заболело 117 голов овец. Опасность заболевания в том, что она может передаваться человеку.