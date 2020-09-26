Пекин, 26 сентября, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei в 2020 году поставит 170 млн смартфонов, что на 10% меньше, чем в более раннем прогнозе. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании TrendForce.

Kārlis Dambrāns Сартфоны Huawei

Предыдущий прогноз аналитиков TrendForce был представлен в августе до того, как правительство США ввело запрет на поставки компании Huawei полупроводниковых компонентов, произведённых с использованием американских технологий или программного обеспечения. Тогда аналитики прогнозировали, что по итогам года Huawei поставит 190 млн смартфонов.

Новые санкций, приведшие, например, к отказу компании TSMC от производства чипов для Huawei, заставили экспертов пересмотреть прогноз. Теперь в TrendForce считают, что совокупные поставки смартфонов Huawei в 2020 году составят около 170 млн устройств. Прогнозируется, что падение поставок Huawei приведёт к росту продаж смартфонов других китайских компаний. В новой версии прогноза объём поставок Xiaomi, Oppo и Vivo повышен на 11,2%, 7,7% и 3,8% соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября компания Huawei вывезла последнюю партию чипов для смартфонов, произведённых на тайваньском заводе TSMC.