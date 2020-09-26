Архангельск, 26 сентября, 2020, 12:55 — ИА Регнум. В Архангельской области за двое суток выявили 275 новых случаев COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Рекордный показатель по приросту заболевших был зафиксирован накануне — 151 человек. 25 сентября опасную инфекцию подтвердили у 124 человек. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 13 150 носителей опасного вируса.

По данным штаба, большинство новых случаев фиксируется в областном центре и Котласском районе.

Несмотря на рост числа заболевших, власти региона не планируют вводить дополнительные ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава регионального минздрава сообщил, что комиссия по разбору летальных исходов пациентов с COVID-19 подтвердила 232 смерти от опасной инфекции. По данным федерального штаба, с начала пандемии в регионе скончались 258 носителей вируса.