Кострома, 26 сентября, 2020, 08:52 — ИА Регнум. На несколько дней деревня Повалихино в Чухломском районе Костромской области стала местом притяжения федеральных и местных СМИ. Победу уборщицы Марины Угодской на выборах главы сельского поселения комментировали председатель ЦИК Элла Памфилова, известные политики и общественные деятели. Корреспондент ИА REGNUM побывал в костромской глубинке, чтобы узнать у местных жителей, чем им не угодил бывший глава поселения Николай Локтев.

Наталья Диева ИА REGNUM

«Потому что все против него. Он просто занимал своё место в администрации, и всё. Если это не так, то почему выбрали простую девчонку?» — поделилась мнением с журналистом продавщица местного магазина.

«Я не за Марину голосовала, а против Локтева. Все говорят, что он не делает ничего», — согласилась с ней местная жительница Анастасия.

«Доверия к бывшему главе нет. Он, конечно, хлопотал, старался для села. Но он не находил времени пообщаться с людьми по-простому, по-человечески. Недавно у нас умер бывший глава поселения Алексей Пантелеев, он отработал тут много лет, все его знали. Похороны совпали с голосованием по Конституции. Локтев не соизволил и пяти минут побыть на похоронах. Людям это было неприятно», — сказала местная жительница Ангелина Ивановна.

«Локтев сам виноват. Он знал, что надо искать достойную замену себе. А он пришел к ней и сказал: «Марин, согласись, за тебя всё равно никто голосовать не будет». Зачем он унизил человека? В деревне все узнали об этом и решили доказать, что уважают её», — сказала сотрудница почты Екатерина Алексеевна.

Наталья Диева ИА REGNUM Администрация Повалихинского сельского поселения

Наталья Диева ИА REGNUM

На выборах главы поселения голосовали 135 человек, в поддержку Угодской высказались 62% избирателей. Однако мнение о пассивности бывшего главы разделают далеко не все жители деревни. Некоторые отмечают хозяйственность и другие положительные качества Николая Локтева.

«Я голосовала за Николая Сергеевича, потому что он хороший человек. Когда просишь помощи — всегда окажет. Мне надо, например, на дальний участок съездить, прививки людям сделать — он довезёт. Медикаменты из Чухломы тоже возит. По-моему, выбирая Марину, люди не очень хорошо подумали головой», — рассказала фельдшер местного ФАПа Светлана Алексеевна.

«Я за Николая Сергеевича выступала. Мужик он хороший — хозяйственный, семейный. Но спокойненький такой, тихонький, поэтому народ ему не подчинялся. Властности ему не хватало. Не знаю, почему народ на него обозлился. Может, из зависти — он ведь бывший милиционер, пенсию военную получает, да ещё работает. А с деньгами и работой у нас туго», — предположила пенсионерка Софья Николаевна.

Наталья Диева ИА REGNUM Главная улица в деревне Повалихино

Наталья Диева ИА REGNUM Дом культуры в деревне Повалихино

Наталья Диева ИА REGNUM Сельская библиотека

В Повалихино — самой крупной деревне поселения живёт 200 человек. В населённом пункте есть продуктовый магазин, библиотека, сельский клуб, младшая школа и администрация. Лечиться местные жители ездят в районный центр — Чухлому. В деревне печное отопление, нет газа, но есть водопровод и колонки. Самые серьёзные проблемы Повалихино — отсутствие рабочих мест и бедность, рассказывают селяне.

«Работы у нас нет. Школа есть — там один учитель, истопник и повариха. Есть почта — на почте два человека работают, в библиотеке — два человека, в сельсовете — трое, в клубе — двое. В магазинах продуктов есть три человека. Но в Повалихино куда больше людей! Пожилые живут на маленькую пенсию, мужчины помоложе строят дачи в Москве, «отрываются» от семей и детей надолго, калечат спины до 40 лет на тяжёлой работе. Мужики, которые не ездят никуда, зарабатывают колкой дров — отопление-то у нас печное. У нас хотят газ подвести, но мужчины против — они останутся без единственной подработки. Женщинам тут делать нечего — большинство получает пособие по безработице. Многие собирают грибы и ягоды», — рассказала пенсионерка Светлана Павловна.

Наталья Диева ИА REGNUM Житель деревни Повалихино

Наталья Диева ИА REGNUM

Наталья Диева ИА REGNUM Местные жители зарабатывают сбором и продажей грибов и ягод

Кроме безработицы людей тревожат проблемы благоустройства. В деревне нет детской площадки и водоёма для купания, а местный Дом культуры рискует остаться без дров на зиму.

«У нас нет водоёма. У нас запруда когда-то давно была, но она загрязнилась. Её бы почистить надо было, но ограничились тем, что воду спустили, и всё. Деткам в жару покупаться негде», — отметил Николай.

«Какие проблемы есть? Благоустройство — надо бы площадку детскую. А то для молодежи у нас только «сеточка» у клуба — ребята в волейбол играют», — добавила местная жительница Наталья.

«Дом культуры у нас без дров остался. Отопительный сезон на носу, что делать, никто не знает», — уборщица и истопница местного Дома культуры Светлана Владимировна.

Наталья Диева ИА REGNUM Единственное место для занятий спортом в деревне

Наталья Диева ИА REGNUM

Большинство местных жителей уверены в том, что недостаток образования не помешает новоиспечённой главе хорошо справляться с работой. Самое главное — поддержка местных жителей и советы «знающих людей», считают селяне.

«Я за Марину не волновалась. Всё ведь было несерьёзно, она заранее не готовилась, никого не агитировала. Сможет ли она управлять поселением — не знаю. Работы с документами она ещё не видывала. Нашей администрации просто нужно сесть и показать ей всё, поддержать морально. Я кого из местных не спрошу — все за Марину. Говорят: вставай, всё получится», — рассказала мама Марины Угодской Нина Елисеева.

«Марине учиться надо — не корочки в университете получить, а на деле узнать всё», — сказал местный житель Виктор.

«Уборщица не человек, что ли? Она, может, всех лучше работать будет. Она девушка неглупая, хозяйственная. У неё много животины — кур, индюков, кролики есть. Она работящая, двух детей вырастила. Единственное — ей помощь знающих людей нужна. Это сейчас главное. Если будет с людьми разговаривать, общаться, все ей помогут».

Попытки журналистов пообщаться непосредственно с Мариной Угодской закончились относительным успехом. Столь большой интерес СМИ к её персоне явно тяготит Марину. Бывший глава поселения Николай Локтев буквально перед носом журналистов запер двери в здании сельской администрации, где находилась женщина, сел в машину и уехал в неизвестном направлении. От общения он отказался.

Наталья Диева ИА REGNUM Николай Локтев отказывается от общения с прессой

Корреспонденту ИА REGNUM удалось поговорить с новым главой сельской администрации по телефону. Марина Угодская сообщила, что не намерена отказываться от должности:

«Конечно, буду работать! Я баллотировалась чтобы поиграться, что ли?! Я скоро пойду принимать дела и узнаю всё о местных проблемах. Локтева на работу возьму. Кем, не скажу. Но советоваться с ним по делам буду».

Наталья Диева ИА REGNUM

В должность главы Повалихинского сельского поселения Марина Угодская вступит 1 октября.