Москва, 26 сентября, 2020, 08:42 — ИА Регнум. Журналист и телеведущий Владимир Познер высказал свое мнение относительно образа России в США и отметил, что американцы считают нашу страну «врагом» из-за страха. Об этом он рассказал в интервью газете «Комсомольская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По словам Познера, в России не всегда объективно освещают события, происходящие в Соединенных Штатах. К примеру, он считает, что те погромы и пожары, которые происходят на улицах американских городов, в российских СМИ показывают без объяснения причин.

Но и в Америке происходит то же самое.

«Ведь там показывают только отрицательные картинки о России. И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а, может быть, даже в большей степени, чем мы их», — сказал Познер.

Также телеведущий обратил внимание, что в США работают как частные, так и государственные телевизионные компании. И при определенных политических условиях и те и другие действуют абсолютно одинаково, понимая свои интересы подобным образом.

Все это в конечном счете приводит к отрицательному результату, считает Познер. Он пояснил, что в итоге все заканчивается агрессией или полным недоверием к своим же средствам массовой информации.

Напомним, что Познер является гражданином США, Франции и России. Он жил в Соединённых Штатах с 1991 по 1997 год. Там он работал на телеканале CNBC.