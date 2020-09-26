Москва, 26 сентября, 2020, 04:27 — ИА Регнум. Блокировка российских аккаунтов в социальных сетях позволяет говорить об элементах вмешательства во внутренние дела России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

Мария Захарова "Мне кажется, уже речь идет именно об элементах вмешательства в наши дела, потому что речь идет о блокировке наших информационных ресурсов».

Кроме того, по ее словам, этот процесс указывает на цензуру и зачистку информационного пространства.

«Это и есть зачистка. Можно назвать ее цензурой, можно называть как угодно, но мы понимаем, о чем идет речь», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что «цензура пошла дальше» и превратилась в инструмент моделирования информационного пространства.

«Она стала элементом не только и не столько запрета, сколько моделирования информационного пространства. А теперь самый главный вопрос: моделирования какого информационного пространства — американского ли?», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября посольство России в США указало на то, что российские пользователи Facebook продолжают испытывать неудобства в связи с ограничениями, которые касаются обсуждения важных политических тем. Дипломаты призвали администрацию соцсети прекратить дискриминацию и наладить конструктивный диалог с властями РФ.