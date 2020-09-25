Вашингтон, 26 сентября, 2020, 01:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отдаст власть в стране после поражения на выборах, заявил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден в интервью телеканалу NBC.

Gage Skidmore Джо Байден

«Я уверен, что, несмотря на все безответственные и возмутительные атаки на избирательный процесс, выборы в стране состоятся, как это было всегда, и он уйдет», — заявил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов покинуть свой пост в случае проигрыша на выборах, если голосование будет честным и прозрачным. При этом он выразил уверенность, что процедура передачи власти не потребуется вовсе — Трамп уверен в своей грядущей победе.