Киев, 26 сентября, 2020, 01:32 — ИА Регнум. Сближение Белоруссии и России в текущем периоде несёт угрозу для Украины, заявил 25 сентября глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина».

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

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По его словам, выбор в пользу России сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«И мы понимаем: если Лукашенко выбрал Россию, то риски зашкаливают, — сказал глава украинского МИД. — В соответствии с этим мы и формируем наше отношение к нему».

Кулеба также выразил сожаление в связи с тем, что белорусский лидер отказался от посредничества со стороны мирового сообщества в вопросе урегулирования политического кризиса в стране.