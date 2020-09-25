Оттава, 25 сентября, 2020, 23:46 — ИА Регнум. Два истребителя CF-18 канадских ВВС 23 сентября осуществили перехват российского Су-27 у границы Румынии над акваторией Черного моря, сообщает 25 сентября министерство национальной обороны Канады.

Dmitry A. Mottl Истребитель Су-27

«Канадские истребители сопровождали российский летательный аппарат, пока он не покинул румынский район полётной информации», — указано в сообщении канадского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Канады с 5 сентября возобновили своё присутствие в Румынии в рамках НАТО, направив туда шесть истребителей CF-18.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября два российских истребителя Су-27 провели перехват двух стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США над Черным морем.