Минобороны Канады заявило о перехвате российского Су-27 у границ Румынии
Оттава, 25 сентября, 2020, 23:46 — ИА Регнум. Два истребителя CF-18 канадских ВВС 23 сентября осуществили перехват российского Су-27 у границы Румынии над акваторией Черного моря, сообщает 25 сентября министерство национальной обороны Канады.
Dmitry A. Mottl
Истребитель Су-27
«Канадские истребители сопровождали российский летательный аппарат, пока он не покинул румынский район полётной информации», — указано в сообщении канадского военного ведомства.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Канады с 5 сентября возобновили своё присутствие в Румынии в рамках НАТО, направив туда шесть истребителей CF-18.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября два российских истребителя Су-27 провели перехват двух стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США над Черным морем.