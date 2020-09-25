Москва, 25 сентября, 2020, 23:45 — ИА Регнум. Ряд мест включён в список запрещённых для курения с 1 января 2021 г. на территории России, сообщается 25 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

(сс) Coastal Elite Запрет на курение

Под запрет попали склады и базы, хлебоприёмные пункты, злаковые массивы, сенокосные угодья. Также запрещено будет курить на территории объектов образования, здравоохранения, транспорта и торговли.

Также под запрет попадают места добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объекты производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасные и пожароопасные участки.

При этом можно курить в тех местах, которые специально отведены для курения «в соответствии с законодательством РФ».

От работодателей требуется, чтобы они разместили на объектах защиты знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», а в местах, где можно курить, должны быть размещены знаки «Место для курения».