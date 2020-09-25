Загреб, 25 сентября, 2020, 23:35 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Хорватии 25 сентября заявили, что стране удалось достичь показателя, необходимого для отмены визового режима с США, менее чем за месяц. 2000 гражданам Хорватии, подавшим заявление на американскую визу, удалось получить данный документ. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Хорватии

Согласно информации из министерства, цифра в 2000 человек почти с уверенностью гарантирует, что уровень отказов в Хорватии в этом году составит менее трех процентов, что удовлетворяет последнее условие, которое государства должны выполнить для полной отмены визового режима, согласно международным конвенциям.

В министерстве указали, что на следующей неделе в Хорватию прибывает американский госсекретарь Майк Помпео. Он обсудит с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич Радманом отмену визового режима между странами.