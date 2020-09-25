Вашингтон, 25 сентября, 2020, 23:09 — ИА Регнум. Американская компания ULA отложила на сутки космический запуск гигантского спутника-шпиона NROL-44, сообщает 25 сентября пресс-служба компании United Launch Alliance (ULA).

NASA Goddard Space Flight Center Ракета-носитель Delta IV

Запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO) был запланирован на 26 сентября.

По утверждению пресс-службы, запуск перенесен на 27 сентября из-за проблемы с системой отвода обслуживающей мачты.

Технические характеристики и задачи американского военного спутника NROL-44 засекречены.

По информации СМИ, он весит свыше пяти тонн, оснащён складной параболической антенной диаметром более 100 метров и предназначен для радиоэлектронной разведки. По мнению экспертов, это самый крупный и тяжелый космический аппарат из всех спутников США.