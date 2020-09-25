Лондон, 25 сентября, 2020, 23:05 — ИА Регнум. По мнению аналитиков OANDA, на рынке нефти не произошло глобальных изменений спроса и предложения, и цены на нефть будут оставаться стабильными, 25 сентября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

«По сути, ничего не изменилось» , — отмечает старший аналитик OANDA Джеффри Халли.

Отметим, несмотря на спокойные торги на нефтяных рынках в последние дни, за неделю нефтяные котировки Brent и WTI подешевели более чем на 3%.

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