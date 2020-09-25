Пекин, 25 сентября, 2020, 22:59 — ИА Регнум. Глава КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с новым премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, 25 сентября передает CCTV.

Япония и Китай

Согласно заявлению китайской стороны, Си Цзиньпин выразил надежду на сохранение торгового сотрудничества и стабильных цепочек поставок между Японией и Китаем.

Отметим, переговоры между председателем Китая и главой правительства Японии стали первыми за два года, с мая 2018 года.

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