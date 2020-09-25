Подгорица, 25 сентября, 2020, 23:00 — ИА Регнум. 25 сентября на встрече с новым председателем парламента Черногории Алексом Бечичем глава Делегации Европейского союза в Черногории Оану Кристину Попа заявила, что ЕС считают Черногорию лидером и передовиком процесса евроинтеграции, значительная часть работы уже выполнена, и поэтому Подгорица несет большую ответственность, являясь образцом для других стран региона. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

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Алекса Бечич тепло принял в Черногории нового главу делегации Европейского союза и выразил удовлетворение тем, что именно с ней прошла его первая встреча после вступления в должность председателя черногорского парламента.

Он поблагодарил за поддержку, которую Европейский союз до сих пор предоставлял Черногории в процессе реформ и демократизации, тем самым подтвердив, что Западные Балканы все еще находятся в центре внимания Европейского союза. В частности, он подчеркнул, что помощь, оказанная Европейским союзом для борьбы с эпидемией COVID-19, намного значительнее по сравнению с другими международными организациями.