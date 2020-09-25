Вашингтон, 25 сентября, 2020, 22:44 — ИА Регнум. Как минимум 33 памятника первооткрывателю Американского континента Христофору Колумбу снесены в США с начала расовых беспорядков под лозунгом Black Lives Matter, сообщает 25 сентября телеканал CBS.

Tony Webster Снесенный памятник Христофору Колумбу в Сент-Поле в Миннесоте

В это число входят как памятники, разрушенные вандалами, так и убранные по решению местных властей.

В частности, муниципалитеты городов Бриджпорт, Питтсбург, Сан-Франциско, Хартфорд и Чикаго приняли решение самостоятельно убрать памятники Колумбу.

В ряде других городов статуи знаменитого мореплавателя были снесены или изуродованы вместе с памятниками героям Гражданской войны в США, сражавшимся на стороне Конфедерации.

По утверждению участников беспорядков, прибытие Колумба на Американский континент стало началом эпохи геноцида, рабства и расового угнетения.