Париж, 25 сентября, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Ещё пятеро подозреваемых в теракте в Париже задержаны сегодня, 25 сентября, передаёт BFMTV.

Цитата из к/ф «Леон». Реж. Люк Бессон. 1994. Франция — США Полицейская операция

Этих людей подозревают в нападении, совершённом возле бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo. Все задержанные — мужчины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после нападения на двух людей возле здания, связанного с Charlie Hebdo и расцененного как теракт, полиция задержала первого подозреваемого — гражданина Пакистана 33-х лет. Мужчина признал свою причастность к нападению на безоружных людей.