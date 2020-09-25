Аббас призвал ООН созвать конференцию по Палестине
Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2020, 22:34 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас 25 сентября в видеовыступлении для Генассамблеи призвал провести международную конференцию по Палестине под эгидой ООН.
Kremlin.ru
Махмуд Аббас
Аббас заявил, что его правительство готово начать «настоящие мирные переговоры» с Израилем, но с обязательным участием «всех заинтересованных сторон».
«В нашем регионе не будет ни мира, ни безопасности, ни стабильности, ни сосуществования, пока продолжается оккупация», — заявил Аббас.
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