Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2020, 22:34 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас 25 сентября в видеовыступлении для Генассамблеи призвал провести международную конференцию по Палестине под эгидой ООН.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

Аббас заявил, что его правительство готово начать «настоящие мирные переговоры» с Израилем, но с обязательным участием «всех заинтересованных сторон».

«В нашем регионе не будет ни мира, ни безопасности, ни стабильности, ни сосуществования, пока продолжается оккупация» , — заявил Аббас.

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