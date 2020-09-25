Париж, 25 сентября, 2020, 22:11 — ИА Регнум. Терактом признано нападение на людей возле редакции Charlie Hebdo в Париже, передаёт 25 сентября France 2.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

С соответствующим заявлением выступил французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Дарманен «Это произошло на улице, где располагалась редакция Charlie Hebdo, они действовали, как действуют террористы».

Чиновник, характеризуя случившееся, назвал его «новой кровавой атакой» не только на журналистов, но и на всю Францию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Charlie Hebdo снова вызвали своими публикациями раздражение у радикально настроенных мусульман. В результате сегодня, 25 сентября, два человека были ранены возле здания, где раньше базировалась редакция.