Харьков, Украина, 25 сентября, 2020, 22:10 — ИА Регнум. Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолёта Ан-26 под Харьковом увеличилось до 20 человек, двое находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в МВД Украины.

Ромашов Герман Викторович Самолёт Ан-26

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

На месте происшествия работают спасатели, прилегающий район оцеплен полицией. Возгорание к настоящему времени удалось потушить.

Напомним, самолёт Ан-26 ВВС Украины потерпел крушение около 20:45 при заходе на посадку в городе Чугуев.

По уточнённой информации, на борту находились 28 человек: семь членов экипажа и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил.