В Сербии назвали имена летчиков, погибших при крушении истребителя МиГ-21
Белград, 25 сентября, 2020, 21:40 — ИА Регнум. Личные данные погибших при крушении истребителя МиГ-21 ВВС Сербии лётчиков опубликовала 25 сентября пресс-служба министерства обороны страны.
«Пилоты Деян Крсник и капитан первого класса Звонко Василевич из 101-й истребительной авиаэскадрильи 204-й бригады ВВС и ПВО армии Сербии погибли при падении самолета МиГ-21 в районе села Брасина под городом Мали-Зворник», — сообщили в ведомстве.
Майор Деян Крсник, 1971 года рождения, командир четвертого отделения 101-й истребительной эскадрильи. Женат, имеет одного ребенка.
Капитан первого класса Звонко Василевич, 1977 года рождения. Помощник командира 101-й эскадрильи по разведке. Женат, двое детей.
По данным военного ведомства, перед вылетом истребитель МиГ-21 полностью прошел положенный технический осмотр.
Причины катастрофы пока не выяснены.
Напомним, истребитель ВВС Сербии МиГ-21 потерпел катастрофу 25 сентября около 10:00 мск в районе города Мали-Зворник.