Белград, 25 сентября, 2020, 21:40 — ИА Регнум. Личные данные погибших при крушении истребителя МиГ-21 ВВС Сербии лётчиков опубликовала 25 сентября пресс-служба министерства обороны страны.

claudiu_ne2000 Истребитель МиГ-21 ВВС Сербии

«Пилоты Деян Крсник и капитан первого класса Звонко Василевич из 101-й истребительной авиаэскадрильи 204-й бригады ВВС и ПВО армии Сербии погибли при падении самолета МиГ-21 в районе села Брасина под городом Мали-Зворник», — сообщили в ведомстве.

Майор Деян Крсник, 1971 года рождения, командир четвертого отделения 101-й истребительной эскадрильи. Женат, имеет одного ребенка.

Капитан первого класса Звонко Василевич, 1977 года рождения. Помощник командира 101-й эскадрильи по разведке. Женат, двое детей.

По данным военного ведомства, перед вылетом истребитель МиГ-21 полностью прошел положенный технический осмотр.

Причины катастрофы пока не выяснены.

Напомним, истребитель ВВС Сербии МиГ-21 потерпел катастрофу 25 сентября около 10:00 мск в районе города Мали-Зворник.