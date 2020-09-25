Подгорица, 25 сентября, 2020, 21:57 — ИА Регнум. 25 сентября в интервью черногорскому телеканалу новый председатель парламента Черногории Алекса Бечич заявил, что он выступает за гражданское государство. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Skupstina.me Алекса Бечич

«Я выступаю за соблюдение принципов светского государства, уважение к конституции Черногории. Государство должно быть отделено от церкви. Я поддерживаю формирование гражданской Черногории, в которой все равны, все действительно друг другу братья, в которой кто-то честен, потому что он правда честный, кто-то эксперт, потому что он правда эксперт, кто-то преступник, потому что он правда преступник, а не потому, что он исповедует определённую религию или является представителем какой-либо нации. Я борюсь с такого рода дискриминацией по любому признаку», — подчеркнул Бечич.

Бечич также указал, что он не присутствовал на встрече лидеров трех коалиций, которая проходила в монастыре Острог. Та встреча, по его словам, несла неформальный характер, и он не жалеет о неучастии в ней.