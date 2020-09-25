Будапешт, 25 сентября, 2020, 21:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не может последовать примеру Великобритании и выйти из Евросоюза, 25 сентября сообщает агентство Reuters.

Kremlin.ru Виктор Орбан

«Мы не можем себе позволить идти по этому пути. Для Венгрии разумно быть частью Европейского союза» , — заявил Орбан.

По словам Орбана, Венгрия слишком интегрирована в Евросоюз, к тому же не является островом. Однако премьер-министр отметил, что считает Brexit «смелым решением», которое является «свидетельством величия британцев».

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