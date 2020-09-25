Белград, 25 сентября, 2020, 21:13 — ИА Регнум. Вопрос формирования Сообщества сербских муниципалитетов обязательно будет обсуждаться в ходе переговоров Белграда и Приштины, так как руководство косовских сепаратистов ранее в ходе брюссельского процесса взяло на себя соответствующие обязательства. Об этом 25 сентября заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано.

Kryeministri-ks.net Авдуллах Хоти

Тем не менее планируемая на 28 сентября встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Авдуллаха Хоти откладывается, так как «одна из сторон пока не готова» к переговорам, уточнил Стано.

Он добавил, что 28 сентября команды экспертов продолжат обсуждение финансовых и имущественных вопросов.

По словам Стано, диалог Белграда и Приштины не в тупике, и Евросоюз намерен работать над тем, чтобы «помочь обеим сторонам преодолеть их разногласия и достичь всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения».

«Но я должен подчеркнуть, что тему формирования Сообщества сербских муниципалитетов нужно обсуждать как часть всеобъемлющего соглашения, так как это было оговорено на встречах на высшем уровне, и это подтвердили в сентябре этого года в Брюсселе президент Вучич и премьер Хоти», — процитировал телеканал Н1 слова Стано.

Напомним, что албанская сторона отказывается обсуждать вопрос формирования Сообщества сербских муниципалитетов и считает его закрытым.

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