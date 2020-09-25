Брянск, 25 сентября, 2020, 19:59 — ИА Регнум. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров принял участие в открытии цеха по производству медицинских масок ФГУП «Московский эндокринный завод» в Брянской области. Об этом сообщает 25 сентября пресс-служба Минпомторга.

Minpromtorg.gov.ru Денис Мантуров осмотрел самое крупное производство масок в России

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Как отметили в министерстве, впериод пандемии коронавируса МЭЗ стал одним из крупнейших заводов в России, производящим маски в режиме полного цикла — от сырья и комплектующих до готовой продукции.

Сообщается, что завод может производить до 4 миллионов медицинских масок в сутки при возникновении такой потребности. На сегодняшний день производится 2 миллиона масок ежедневно, что достаточно для недопущения дефицита данной продукции и создания необходимого резерва.

В целом по России, как сообщил Мантуров, суточная потребность в одноразовых медицинских масках составляет около 9 миллионов штук, данный объём полностью покрывается отечественными производителями. При этом, подчеркнул министр, производственные мощности пока задействованы только наполовину.