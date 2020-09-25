Санкт-Петербург, 25 сентября, 2020, 20:04 — ИА Регнум. В Петербурге комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями лишился своего председателя. Об этом вечером 25 сентября сообщили в городской администрации.

Лидерыроссии.рф Юлия Аблец

Юлия Аблец, которая проработала на посту главы комитета меньше двух лет, покидает «молодёжное» ведомство. Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее распоряжение об освобождении ее от должности.

Временно исполнять обязанности главы комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями с 26 сентября будет первый зампредседателя Богдан Заставный.

В Смольный Юлия Аблец пришла в ноябре 2018 года после победы в «кремлёвском» конкурсе руководителей нового поколения «Лидеры России». Его проводит НКО «Россия — страна возможностей», чтобы найти «наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны». Наставником Аблец в ходе конкурса был глава ФАС, петербуржец Игорь Артемьев.

Сначала Александр Беглов назначил Юлию Аблец своим советником по работе с молодежью, в январе 2019 года она возглавила комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

До прихода во власть Юлия Аблец занимала руководящие посты в группе компаний «Деловые линии» и являлась секретарем Экспертного совета ФАС России по вопросам организационного проектирования и управления персоналом.

Новое месте работы Аблец пока неизвестно.

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