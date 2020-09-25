Саранск, 25 сентября, 2020, 19:44 — ИА Регнум. Мордовия до конца 2021 года получит субсидии из федерального бюджета в размере более 727,27 млн рублей на создание новых мест в детских дошкольных учреждениях. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В частности, уже в этом году республике будет выделено 263,305 млн рублей, в 2021 году — 463,965 млн рублей.

Кроме того, согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, регион получит дополнительное финансирование по программе выплат на третьего ребенка в сумме 292,77 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, всего правительство России направит 2,58 млрд рублей регионам для обеспечения выплат на третьего ребенка. Эти средства получат 36 регионов страны. Всего в 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 млрд рублей. Размер выплаты зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем составляет 10,4 тыс. руб. В перечень регионов, которые в 2021 году будут получать поддержку властей для выплаты ежемесячных пособий на третьего ребёнка, вошли 76 субъектов РФ.

В список вошли те регионы, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает 2, а также территории на Дальнем Востоке, на Урале и в Сибири.