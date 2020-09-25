Москва, 25 сентября, 2020, 19:42 — ИА Регнум. Истребитель Су-27 осуществил перехват двух стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, шедших к границам России над Балтийским морем, сообщает 25 сентября Национальный центр управления обороной РФ.

Steve Lynes B-52H ВВС США

«Двадцать пятого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружены два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближающихся к Государственной границе Российской Федерации», — указано в сообщении Центра.

Для недопущения нарушения самолетами ВВС США границ российского воздушного пространства в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота.

После удаления американских самолетов от государственной границы Российской Федерации истребитель вернулся на базу.

Российские военные подчеркивают, что весь полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.