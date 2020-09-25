Российский Су-27 перехватил два бомбардировщика B-52H США над Балтикой
Москва, 25 сентября, 2020, 19:42 — ИА Регнум. Истребитель Су-27 осуществил перехват двух стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, шедших к границам России над Балтийским морем, сообщает 25 сентября Национальный центр управления обороной РФ.
«Двадцать пятого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружены два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближающихся к Государственной границе Российской Федерации», — указано в сообщении Центра.
Для недопущения нарушения самолетами ВВС США границ российского воздушного пространства в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота.
После удаления американских самолетов от государственной границы Российской Федерации истребитель вернулся на базу.
Российские военные подчеркивают, что весь полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.