Вашингтон, 25 сентября, 2020, 19:28 — ИА Регнум. Высокопоставленные генералы, в том числе в руководстве Пентагона, могут подать в отставку в ответ на приказ президента США Дональда Трампа о подавлении протестов как до, так и после выборов, 25 сентября пишет The New York Times.

Gage Skidmore
Дональд Трамп

В числе высокопоставленных генералов, которые могут отказаться выполнять приказ, NYT называет начальника штаба ВВС Чарльза Брауна, который сделал заявление в поддержку протестующих сразу после убийства Джорджа Флойда.

Однако чернокожий глава ВВС США — далеко не единственный, и не самый высокопоставленный представитель Пентагона, который может устроить демарш в ответ на требование Трампа выводить войска на улицы.

Американская газета сообщает со ссылкой на источники в Пентагоне, что от заявлений Трампа о возможном применении Закона о восстании 1807 года не в восторге ни глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, ни сам министр обороны Марк Эспер.

Ещё в августе к Милли и Эсперу уже обращалась серьезная группа военных в отставке во главе с ветеранами Ирака Джоном Наглом и Полом Инлингом с требованием «сделать выбор»«бросить вызов беззаконному президенту или предать свою конституционную присягу».

«Если Дональд Трамп откажется покинуть свой пост по истечении своего конституционного срока, вооруженные силы Соединенных Штатов должны отстранить его силой, и вы должны отдать этот приказ», — заявляли офицеры.

Тогда официальный Пентагон назвал «абсурдными» предположения о том, что президент может пойти против Конституции и направить армию на подавление законных протестов.

В то же время, по информации издания, именно Милли и Эспер удержали Трампа от намерения жестоко подавить протесты в Портленде. Оба они публично заявляли, что военных нельзя направлять на подавление демонстрантов, чем вызвали гнев Трампа.

Наконец, уже 24 сентября генерал Милли на пресс-конференции призвал американских военных «держать Конституцию близко к сердцу» в связи с предстоящими выборами и возможными беспорядками.

«Это был тонкий намёк, но наблюдающие поняли, что он имел в виду», — заключают авторы NYT.

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