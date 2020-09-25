Лондон, 25 сентября, 2020, 19:24 — ИА Регнум. 27-летний правый защитник «Тоттенхэма» и национальной сборной Кот-д'Ивуара Серж Орье может продолжить карьеру в «Милане». Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро. Ранее сообщалось, что к футболисту проявляли интерес «Байер-04» и «Спартак».

Football.ua Серж Орье

В прошлом сезоне Орье принял участие в 33-х матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился забитым мячом и пятью голевыми передачами.