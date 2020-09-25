Берлин, 25 сентября, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Отношение к тому, доводить ли до реализации проект «Северный поток — 2», одинаковое и у правительства Германии и у его главы Ангелы Меркель, сообщила 25 сентября журналиста представитель германского кабмина Мартина Фиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

По её словам, у федерального канцлера Меркель и у министров разногласий по реализации «Северного потока — 2» нет.

Читайте также:Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на осуждающее Москву заявление Меркель сразу после «отравления» Алексея Навального и на предложение однопартийца Меркель Фридриха Мерца заморозить «Северный поток — 2», ряд германских депутатов решительно вступились за проект.

Затем в защиту газопровода выступили представители правительства Германии, в частности — министр экономики страны Питер Альтмайер.

Читайте подробнее:Министр экономики ФРГ выступил против остановки строительства Nord Stream 2