Москва, 25 сентября, 2020, 18:59 — ИА Регнум. Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в средствах индивидуальной защиты и начала экспорт этой продукции за рубеж. Об этом сообщил 25 сентября глава Минпромторга Денис Мантуров.

Андрей Пронин ИА REGNUM Станок по производству медицинских масок в петербургском «Планетарии №1»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

"Мы вышли по всей этой номенклатуре на полное закрытие всех потребностей внутри страны», — сказал министр, отметив, что российская промышленность «готова к тем запросам и вызовам, которые могут возникнуть».

По словам Мантурова, разрешения на экспорт средств индивидуальной защиты в России начали выдаваться с июля, за полтора месяца страна поставила данной продукции в общей сложности на 2,5 млрд рублей.

Российские компании поставляют маски и медицинские костюмы в страны Европы, в том числе в Грецию, Хорватию, Сербию, а также в страны Ближнего Востока, уточнил глава Минпромторга.