Ижевск, 25 сентября, 2020, 19:00 — ИА Регнум. В Удмуртии на сегодняшний день валовой сор зерна составил 693,3 тыс. тонн. По сравнению с аналогичной датой прошлого года, сбор зерна увеличился на 112,3 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Удмуртии. Таким образом, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 19,3%.

Зерно

В настоящее время полностью уборку зерновых культур завершили хозяйства 18 районов. Осталось обмолотить 20,2 тыс. гектаров, что составляет 1% от посевных площадей зерна.

Средняя урожайность по республике составляет 22,7 центнера с гектара, максимальную урожайность зафиксировали в Вавожском районе — 33,9 центнера с гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа глава профильного ведомства Ольга Абрамова говорила, что по итогам текущей уборочной кампании валовой сбор зерна ожидают на уровне 661 тыс. тонн. При этом по итогам прошлого года сбор зерновых составил 626 тыс. тонн.

За прошедшую неделю были убраны зерновые культуры с 1% посевных площадей.

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