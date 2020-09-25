Астрахань, 25 сентября, 2020, 18:43 — ИА Регнум. Российские военные в ходе стратегических учений «Кавказ-2020» применили опыт современных боевых действий, в том числе на территории Сирии, заявил 25 сентября начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге с иностранными военными атташе на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.

Mil.ru На учениях

«Сегодня на полигоне вы наблюдали розыгрыш эпизодов практических действий в зоне ответственности 58 общевойсковой армии. В их основу положен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирийской Арабской Республике, а также апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки новые способы действий войск и сил», — сказал Валерий Герасимов.

Начальник Генштаба ВС России отметил, что на учениях были показаны действия мобильного эшелона оперативного построения войск, работа разведывательно-огневых комплексов и несколько методов борьбы против маневренных групп противника на автомобилях-внедорожниках, также известных как «джихад-мобили».

Кроме того, в ходе финального эпизода учений «Кавказ-2020» были продемонстрированы боевые возможности ряда новейших образцов российского вооружения, среди которых были РСЗО «Торнадо-Г», боевые машины поддержки танков «Терминатор», тяжелые огнеметные системы «ТОС-2», ударный беспилотный летательный аппарат «Иноходец».