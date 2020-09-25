Бишкек, 25 сентября, 2020, 18:38 — ИА Регнум. Благодаря госпрограмме «Доступное жилье 2015 — 2020» более 16 тысяч жителей Киргизии смогли обзавестись собственным жильем. Об этом стало известно в ходе заседания координационного совета по мониторингу реализации государственной жилищной политики.

Images Money Ипотека

В рамках правительственной инициативы киргизстанцы получили более 5,5 млрд сомов (5,3 млрд рублей) ипотечных кредитов и приобрели на эти деньги 280 тысяч квадратных метров жилья.

«Выдача ипотечных кредитов не может быть единственным инструментом для повышения доступности жилья в рамках этой государственной программы», — отметил первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков, поручив активнее привлекать инвестиции на реализацию программы доступного жилья.