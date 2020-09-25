Брюссель, 25 сентября, 2020, 18:27 — ИА Регнум. Евросоюз не станет заниматься благотворительностью, а Украине готов помочь только в реформировании, сообщили 25 сентября на официальном сайте ЕС.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Кукиш

Такое заявление сделал в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель «Как я сказал президенту [Украины], ЕС — это не благотворительная организация или банкомат: лучшее, что мы можем сделать для поддержки Украины — это помочь в реформировании страны».

Глава европейской дипломатии добавил, что Брюссель готов лишь помогать Киеву осуществлять реформы, ведь собственно действовать должны сами украинцы. Например, пора заняться ликвидацией коррупции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский два дня назад заявил, что страна, которой он руководит, намерена добиваться полной евроинтерграции.