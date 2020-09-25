Рим, 25 сентября, 2020, 18:24 — ИА Регнум. 33-летний итальянский фланговый нападающий миланского «Интера» Антонио Кандрева продолжит карьеру в «Сампдории», в которой следующий сезон проведет на правах аренды с обязательным правом выкупа за 2,5 миллиона евро.

Clément Bucco-Lechat Антонио Кандрева

В прошлом сезоне Кандрева принял участие в 32-х матчах итальянской Серии А, в которых отметился 5-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами.