Москва, 25 сентября, 2020, 18:21 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о лживости заявлений руководства НАТО о возросшей агрессивности со стороны России.

Kremlin.ru Валерий Герасимов

Об этом Герасимов сообщил 25 сентября на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области на брифинге с иностранными военными атташе после завершения учений «Кавказ-2020».

Начальник российского Генштаба подчеркнул, что военная активность НАТО отмечается в 20 км от российских границ, а вовсе не в Атлантике или Карибском бассейне.

«Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20−30 км от российских границ», — сказал Валерий Герасимов.

Поэтому, отметил российский военачальник, «тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным».

Кроме того, он напомнил о почти ежедневных полётах самолётов-разведчиков и стратегических бомбардировщиков у границ России, а также в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.