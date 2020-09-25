Санкт-Петербург, 25 сентября, 2020, 18:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за коронавирусной инфекции и ОРВИ на карантин закрыт целый детский сад, а на дистанционное обучение переведены 26 классов десятка школ. Об этом 25 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Следите за развитием событий в трансляции: «Под угрозой дистанционки — все новости про обучение в эпоху коронавируса»

По данным на 25 сентября, в Санкт-Петербурге на карантин из-за коронавируса и ОРВИ полностью закрыт один детский сад. На обучение с использованием дистанционных технологий отправлены 26 классов в десяти школах.

Кроме того, в ведомстве отметили, что несколько классов, которые были в начале сентября переведены на дистанционное обучение, спустя две недели карантина вернулись к очной форме обучения.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с выявлением инфекции в учебных заведениях были закрыты 14 классов и один детский сад.